Агентство по агрокредитованию Азербайджана готово к сотрудничеству с международными организациями в обеспечении устойчивого предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Агентство по агрокредитованию и развитию Азербайджана готово к сотрудничеству с международными организациями в обеспечении устойчивого предпринимательства.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в понедельник заместитель председателя правления Агентства Лейла Мамедова в ходе японско-азербайджанского инвестиционного форума в Баку.

Она отметила, что в Азербайджане продолжается выдача предпринимателям льготных кредитов и субсидий: «Эти средства выдаются с целью закупки техники и другого необходимого оборудования, обеспечения устойчивого предпринимательства. Агентство по агрокредитованию и развитию готово к сотрудничеству в этом направлении и с международными организациями. Также мы за счет госбюджета интегрируем в страну зарубежный опыт для повышения эффективности ведения предпринимательской деятельности».

Мамедова подчеркнула, что в 2020 году в результате проведенной Агентством работы и выдачи льготных кредитов были открыты тысячи новых рабочих мест.

(Автор: Садраддин Агджаев)