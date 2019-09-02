BP проведет открытое совещание по блоку месторождений "Шафаг-Асиман"

2 сентября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Британская компания ВР 11 сентября проведет открытое совещание для обсуждения документа по оценке воздействия на социальную и окружающую среду проекта по разведочному бурению на морском блоке месторождений "Шафаг-Асиман", сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Согласно сообщению, встреча пройдет в HOLIDAY INN Hotel в 10:00.

Отметим, что BP планирует в четвертом квартале этого года приступить к разведочному бурению на морском блоке месторождений "Шафаг-Асиман".

Контракт по "Шафаг-Асиман" был подписан между госкомпанией SOCAR и британской ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Разведочный период составляет четыре года с возможностью продления еще на три года. На первом этапе планируется бурение двух скважин. При необходимости на втором этапе будут пробурены еще две скважины. С переходом в эксплуатационный период стороны будут совместно оперировать проектом. Долевое участие в контракте 50х50 процентов.

Прогнозируемые запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку. На нем ранее не проводилось разведочное бурение. "Шафаг-Асиман" расположен на участке моря глубиной 650-800 метров с глубиной резервуара в семь тысяч метров.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Azfen выполняет ремонт грузинской части нефтепровода Баку-Супса
Энергетика 22 августа 16:23
Стали известны детали бурения на крупном морском блоке Азербайджана
Энергетика 8 августа 17:21
Turan Drilling & Engineering приступило к операциям в рамках контракта с BP
Энергетика 7 августа 16:33
BP работает в штатном режиме, но по особому регламенту при сильном ветре
Энергетика 5 августа 17:03
BP рассказала о планах на ближайшее время
Энергетика 1 августа 18:09
BP назвала объёмы экспорта с Сангачальского нефтяного терминала
Энергетика 1 августа 17:55
Лента новостей
Нахчыванская бисквитная фабрика разрабатывает новые виды упакованной продукции
Бизнес 17:26
В Азербайджане создан Совет аграрных субсидий
Бизнес 17:24
Британия намерена перебросить беспилотники в Персидский залив
Другие страны 17:16
Азербайджанские фермеры начнут получать субсидии с января следующего года
Бизнес 17:14
Благородные металлы подорожали в Казахстане почти на 20%
Бизнес 17:08
Изменения в составе правления «Expressbank»
Финансы 17:07
Азербайджанских фермеров лишат субсидий за недостоверную информацию о посевной площади
Экономика 17:06
В Южной Корее госпитализировали 74 школьника из-за возможной утечки газа
Другие страны 16:59
Выдача субсидий по новым правилам — серьезный механизм достижения прозрачности — замминистра
Бизнес 16:56