BP проведет открытое совещание по блоку месторождений "Шафаг-Асиман"

БАКУ /Trend/ - Британская компания ВР 11 сентября проведет открытое совещание для обсуждения документа по оценке воздействия на социальную и окружающую среду проекта по разведочному бурению на морском блоке месторождений "Шафаг-Асиман", сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Согласно сообщению, встреча пройдет в HOLIDAY INN Hotel в 10:00.

Отметим, что BP планирует в четвертом квартале этого года приступить к разведочному бурению на морском блоке месторождений "Шафаг-Асиман".

Контракт по "Шафаг-Асиман" был подписан между госкомпанией SOCAR и британской ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Разведочный период составляет четыре года с возможностью продления еще на три года. На первом этапе планируется бурение двух скважин. При необходимости на втором этапе будут пробурены еще две скважины. С переходом в эксплуатационный период стороны будут совместно оперировать проектом. Долевое участие в контракте 50х50 процентов.

Прогнозируемые запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку. На нем ранее не проводилось разведочное бурение. "Шафаг-Асиман" расположен на участке моря глубиной 650-800 метров с глубиной резервуара в семь тысяч метров.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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