Швейцарская ABB планирует расширить свою деятельность в Азербайджане

Энергетика 27 июля 2020 07:54 (UTC+04:00)
Швейцарская ABB планирует расширить свою деятельность в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Швейцарская компания ABB планирует расширить свою деятельность в рамках действующего контракта с BP в Азербайджане, сообщили Trend в компании.

"У нас есть контракт с BP на обслуживание ICSS (Интегрированная система управления и безопасности) для предоставления следующих услуг: медицинские услуги для шести офшорных и шести средних активов; удаленная поддержка от ARMOR (ABB Remote Control and Operations Room) для шести оффшорных активов; реализация проектов модификации программного обеспечения ICSS; цифровая безопасность; цправление запасными частями", - сказали в компании.

Как отметили в ABB, работа компании в Азербайджане тесно связана с нефтегазовой отраслью и компания тесно сотрудничает с азербайджанской Госкомпанией SOCAR.

Представительство швейцарской компании ABB в Азербайджане специализируется в основном на производстве оборудования для энергетической индустрии.

Основанная в 1883 году компания ABB, головной офис которой находится в Цюрихе, производит в основном трансформаторы и различные виды электрооборудования. Компания имеет офисы в более чем 100 странах мира. Кроме того, компания разрабатывает инженерные решения.

(Авторы: Ляман Зейналова, Наргиз Исмаилова)

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