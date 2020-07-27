Швейцарская ABB планирует расширить свою деятельность в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Швейцарская компания ABB планирует расширить свою деятельность в рамках действующего контракта с BP в Азербайджане, сообщили Trend в компании.

"У нас есть контракт с BP на обслуживание ICSS (Интегрированная система управления и безопасности) для предоставления следующих услуг: медицинские услуги для шести офшорных и шести средних активов; удаленная поддержка от ARMOR (ABB Remote Control and Operations Room) для шести оффшорных активов; реализация проектов модификации программного обеспечения ICSS; цифровая безопасность; цправление запасными частями", - сказали в компании.

Как отметили в ABB, работа компании в Азербайджане тесно связана с нефтегазовой отраслью и компания тесно сотрудничает с азербайджанской Госкомпанией SOCAR.

Представительство швейцарской компании ABB в Азербайджане специализируется в основном на производстве оборудования для энергетической индустрии.

Основанная в 1883 году компания ABB, головной офис которой находится в Цюрихе, производит в основном трансформаторы и различные виды электрооборудования. Компания имеет офисы в более чем 100 странах мира. Кроме того, компания разрабатывает инженерные решения.

(Авторы: Ляман Зейналова, Наргиз Исмаилова)