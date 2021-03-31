Министерство энергетики Казахстана и ЕБРР подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство энергетики Республики Казахстан и Европейский банк реконструкции и развития (далее - «ЕБРР») подписали Меморандум о взаимопонимании (далее – «Меморандум») о сотрудничестве в разработке и реализации долгосрочной стратегии развития секторов электроэнергетической и газовой инфраструктуры в Казахстане («Стратегия»), передает Trend со ссылкой на министерство.

Стратегия будет нацелена на обеспечение углеродной нейтральности энергетической и газовой инфраструктуры Казахстана к 2060 году, путем введения поэтапных целей и действий в уже существующие политику и нормативные положения в области климата и энергетики.

Меморандум описывает рамки сотрудничества и закладывает основу для развития надежного пути достижения углеродной нейтральности в секторах электроэнергетики и газовой инфраструктуры, обеспечивая их соответствие целям Парижского соглашения и долгосрочному устойчивому развитию на благо народа Казахстана.

«Многолетнее Сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития помогает в достижении поставленных задач в энергетическом секторе. Важной основой совместной работы является поиск инновационных решений для долгосрочного устойчивого развития энергетики», - отметил Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев, при подписании Меморандума.

Меморандум был подписан во время виртуального визита президента ЕБРР г-жи Одиль Рено-Бассо в Казахстан. ЕБРР является первопроходцем в финансировании проектов по продвижению возобновляемых источников энергии и борьбе с изменением климата, и стал крупнейшим инвестором в возобновляемые источники энергии в регионах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Южного и Восточного Средиземноморья.