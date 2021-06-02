Стоимость азербайджанской нефти превысила $70 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери – Чираг – Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого июня составила 70,57 доллара за баррель, что на 0,9 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 69,94 доллара за баррель, что на 0,92 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 67,77 доллара за баррель, что на 0,92 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первое июня составила 69,32 доллара, что на 0,19 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на второе июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)