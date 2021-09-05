БАКУ /Trend/ - USAID поддерживает диверсификацию в пользу возобновляемых источников энергии в Грузии, которые, как ожидается, будут менее уязвимы к изменению климата, сообщили Trend в представительстве USAID в Тбилиси.

USAID уделяет приоритетное внимание энергетическому сектору Грузии по нескольким причинам.

"Во-первых, более сильный, более диверсифицированный энергетический сектор поможет Грузии повысить устойчивость к злонамеренному влиянию. Текущий импорт энергии в значительной степени зависит от партнеров, которые продемонстрировали свою готовность использовать энергию в качестве политического оружия против демократических завоеваний", – сказал источник.

По данным USAID, инвестирование в устойчивое внутреннее производство возобновляемой энергии снижает зависимость Грузии от этих ненадежных партнеров, позволяя ей продолжать продвигаться к своей цели в плане евроатлантической интеграции.

"Во-вторых, для роста и повышения уровня жизни в Грузии требуются надежные и устойчивые инвестиции в энергетику. По мере того, как Грузия будет продолжать модернизацию, все больше домохозяйств будут нуждаться в надежном доступе к электроэнергии для повседневной жизни. Кроме того, большему количеству предприятий потребуется доступная электроэнергия для расширения своего производства, повышения экономической активности и создания новых рабочих мест. Поэтому необходимы новые инвестиции, и, чтобы гарантировать, что эти инвестиции принесут пользу населению Грузии и частному сектору, эти инвестиции должны быть в области устойчивых источников энергии", – отметили в USAID.

В-третьих, по мнению источника, ответственное и устойчивое развитие сектора чистой энергии важно для будущего планеты в связи с общей проблемой глобального потепления.

"Национальная климатическая стратегия Грузии ставит амбициозную цель по сокращению выбросов парниковых газов до 35 процентов к 2030 году, а правительство США продолжает стремиться к достижению чистого нуля в плане выбросов в атмосферу к 2050 году. Содействие внутреннему устойчивому производству энергии поможет Грузии достичь этих целей, обеспечив высокий процент трудоустройства и повышение качества жизни наравне с уменьшением загрязнения", – сказал источник.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)