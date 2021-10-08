Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила $1200 за тыс. куб. м
Торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до $1224 за тыс. куб. м, следует из данных биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 9:00 установилась на отметке $1224 за тыс. куб. м, или €103 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). При этом, по состоянию на 9:08, цена скорректировалась до $1165 за тыс. куб. м, или €98 за МВт·ч.
В четверг торги закрылись на отметке $1158 за тыс. куб. м.
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