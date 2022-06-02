Азербайджан обладает огромным потенциалом для использования ветровой и солнечной энергии - генеральный директор IRENA

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к выходу на новый уровень развития возобновляемой энергетики.

Об этом Trend сказал в четверг генеральный директор Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) Франческо Ла Камера.

«Азербайджан готов и дальше развивать свой потенциал возобновляемых источников энергии. Страна действительно может извлечь из этого пользу. Азербайджан обладает огромным потенциалом для использования энергии ветра и Солнца», - сказал он.

По словам гендиректора IRENA, организация успешно сотрудничает с министерством энергетики Азербайджана и непосредственно с министром Парвизом Шахбазовым. В конце 2019 года была совместно опубликована стратегия сотрудничества.

«Мы работаем над новыми проектами. На сегодня финансируются два крупных проекта, один из которых совместный проект с Masdar, а другой - с Equinor. Азербайджан стремится диверсифицировать свою энергосистему, и мы продолжим работу по оказанию помощи стране любыми возможными способами», - добавил он.