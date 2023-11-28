Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом секторе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом секторе.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в "X" министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В Ашхабаде состоялось 7-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Туркменистан. В ходе заседания были обсуждены инициативы по продвижению экономических интересов, изучены перспективы сотрудничества в различных отраслях, включая промышленность, торговлю, МСБ, энергетику, транспорт, сельское хозяйство", - говорится в публикации.

Туркменистан может экспортировать природный газ через Азербайджан на мировые рынки

Ранее председатель Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан может экспортировать природный газ через Азербайджан на мировые рынки.

"Еще одним из важных направлений можно отметить энергетику. Обладая богатыми запасами нефти и газа, Туркменистан проводит политику безопасности и надежных поставок энергоносителей на мировой рынок. В частности, ведется работа по поставкам туркменского природного газа и электроэнергии в соседние страны и страны региона. В этой области поддерживаются тесные связи со странами Организации Тюркских Государств. Например Туркменистан в настоящее время экспортирует свой природный газ в Узбекистан и Азербайджан, которые являются соседними и братскими странами. В то же время у нас возможности экспортировать туркменский природный газ через Каспийское море в Азербайджан, Турцию и в перспективы на мировые рынки. В этой связи я твердо верю, что мы в ближайшее время решим все необходимые вопросы с нашими братскими странами и проведем соответствующую работу", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!