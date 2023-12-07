bp о влиянии землетрясения на операции в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Землетрясение в Азербайджане не оказало никакого влияния на деятельность bp на Каспии, сообщили Trend в представительстве bp в Азербайджане.

«Землетрясение не повлияло на нашу деятельность. Все наши объекты спроектированы так, чтобы выдерживать такие природные явления, как землетрясения, оползни и т. д.», — заявили в компании.

Сегодня в 08:16 по бакинскому времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, которое ощущалось в Баку и его окрестностях.

Отметим, что компания bp является участником крупных нефтегазовых проектов в Азербайджане. В частности, она выступает оператором проектов разработки блока "Азери-Чираг-Гюнешли" и газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

Также британская компания является участником таких трубопроводных проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, работает на таких перспективных структурах, как D230 и "Шафаг-Асиман".