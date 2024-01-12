Азербайджан увеличил производство электроэнергии по итогам 2023 года

БАКУ/Trend/ - По первичным данным производство электроэнергии в Азербайджане в 2023 году увеличилось на 272,3 миллиона кВтч по сравнению с показателем 2022 года и составило 29,276 миллиарда кВтч.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"За этот период Азербайджан экспортировал 3,252 миллиарда кВтч, а импорт составил 211,8 миллиона кВтч", - говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году в стране было произведено более 28,988 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на четыре процента больше в годовом исчислении. На экспорт пришлось более трех миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в то время как импорт составил 137,1 миллиона киловатт-часов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!