Будет доработан ряд вопросов по присоединениям к сетям электроснабжения Азербайджана

БАКУ/Trend/ — Проект "Дорожной карты" Рабочей группы Азербайджана "Присоединение к сетям электроснабжения" будет доработан с учетом новых предложений экспертов этой группы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение министерство энергетики Азербайджана.

"В Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) состоялось заседание рабочей группы "Подключение к электросетям" Комиссии по деловой среде и международным рейтингам. Были обсуждены вопросы, связанные с принятием необходимых мер, вытекающие из Закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2023 года "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики" "Об электроэнергетике"". Был рассмотрен проект Дорожной карты на 2024 год данной рабочей группы и было решено ее доработать с учетом новых мнений и предложений экспертов", — следует из пресс-релиза.

На встрече приняли участие замминистра энергетики Самир Велиев и другие представители министерства, также эксперты министерств экономики, цифрового развития и транспорта, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, ОАО "Азеришиг", Государственного агентства автомобильных дорог, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Агентства по регулированию в энергетике.

"Рассмотрено действие системы онлайн-заявок на подключение к сети электроснабжения, сравнительная статистика количества онлайн-подключений за прошедший период, отчеты соответствующих учреждений о текущей ситуации с онлайн-платежами. Также были рассмотрены практические вопросы, возникающие при реализации заявок, поступивших в онлайн-систему подключения к сети электроснабжения", — сообщается в пресс-релизе.

Также состоялись обсуждения задач, связанных с новым отчетом Всемирного банка по вопросам электроэнергетики.

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