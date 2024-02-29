Парвиз Шахбазов сообщил о темах переговоров, проведенных с руководством TAP AG

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов 29 февраля провел встречу с исполнительным директором консорциума Trans Adriatic Pipeline (TAP AG, Транс-Адриатический трубопровод) Лукой Скиепатти, сообщил в четверг Trend со ссылкой на информацию министра в социальной сети X.

"Мы оценили процессы, реализуемые в связи с постепенным расширением TAP. Также в числе тем были перспективы поставок по TAP водорода, возобновляемых газов и достижения углеродной нейтральности", - отмечено в аккаунте главы минэнерго.

Стороны выразили удовлетворение, что по TAP с момента его ввода в коммерческую эксплуатацию (декабрь 2020 года) в Европу было экспортировано 33 миллиарда кубометров азербайджанского газа.

Отметим, что руководство TAP примет участие 1 марта в 10-ом заседании Консультативного Совета Южного газового коридора (ЮГК).

Напомним, что TAP является европейским сегментом ЮГК.

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