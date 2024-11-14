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Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Молдовой и Марокко в сфере энергетики (ФОТО)

Энергетика Материалы 14 ноября 2024 21:18 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Молдовой и Марокко в сфере энергетики (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым. На встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонней энергетической повестки.

Как сообщили Trend в министерстве энергетики, были оценены возможности расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и регулирования энергетики. Согласовано подписание меморандумов о сотрудничестве в области энергоэффективности, продвижения возобновляемых источников энергии и регулирования энергетики.

Министр Парвиз Шахбазов также встретился с министром энергетического перехода и устойчивого развития Марокко Лейлой Бенали. На встрече были обсуждены процессы развития энергетического сектора в обеих странах и опыт перехода на "зеленую" энергию. Был рассмотрен потенциал сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, газовой инфраструктуры и перспективных проектов. Также была выражена поддержка энергетических инициатив COP29.

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Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Молдовой и Марокко в сфере энергетики (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Молдовой и Марокко в сфере энергетики (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Молдовой и Марокко в сфере энергетики (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Молдовой и Марокко в сфере энергетики (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Молдовой и Марокко в сфере энергетики (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Молдовой и Марокко в сфере энергетики (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Молдовой и Марокко в сфере энергетики (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Молдовой и Марокко в сфере энергетики (ФОТО)
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