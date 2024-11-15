Азербайджан подписал документы по энергосотрудничеству с Кыргызстаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подписал документы по энергетическому сотрудничеству с Кыргызстаном.

Об этом сообщило министерство энергетики Азербайджан, передает Trend.

Согласно информации, в рамках COP29 министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Кыргызстана Таалайбеком Ибраевым. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего энергетического сотрудничества.

После встречи была подписана "Дорожная карта по сотрудничеству в области энергетики на 2024-2025 годы между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой". Документ предусматривает сотрудничество в области нефти и газа, возобновляемой энергии, создание совместной рабочей группы. Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между государственной организацией "Фонд зеленой энергетики" при Кабинете министров Кыргызской Республики и Агентством возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!