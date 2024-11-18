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Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу

Энергетика Материалы 18 ноября 2024 18:26 (UTC +04:00)
Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу
Фото: EPP Group

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года продажи газа из Азербайджана за рубеж составили 20,7 миллиарда кубометров, что на 4,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации, опубликованной министерством энергетики Азербайджана.

Согласно информации, за указанный период в Европу было реализовано 10,6 млрд кубометров газа, в Турцию - 8,2 млрд кубометров, а в Грузию - 1,9 млрд кубометров.

Таким образом, в течение года продажи газа в Европу были на 8,6 процента, или 800 миллионов кубометров, а в Турцию - на 1,3 процента, или 100 миллионов кубометров больше, а в Грузию - остались неизменными.

За это время по TANAP в Турцию было поставлено 4,7 миллиарда кубометров газа.

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