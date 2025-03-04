Избран председатель профсоюзного комитета министерства энергетики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялась внеочередная избирательная конференция профсоюзного комитета министерства энергетики Азербайджана.

Как сообщили Trend в министерстве, заместитель министра энергетики Самир Велиев, председательствовавший на конференции, отметил, что профсоюзы играют важную роль в защите прав работников, в том числе в поддержке решения социально-бытовых вопросов.

Было подчеркнуто, что в связи с изменением места работы председателя комитета возникла необходимость формирования нового правления, и с этой целью была организована внеочередная избирательная конференция.

Заместитель председателя Республиканского комитета профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности Азербайджана Фатхулла Мустафаев рассказал о требованиях законодательных актов, регулирующих эту сферу, а также о мерах, принимаемых профсоюзами для эффективной организации отдыха работников, восстановления их трудоспособности и сохранения здоровья.

Затем повестка заседания была доведена до сведения участников конференции, на голосование были вынесены повестка дня и регламент.

Было решено, что правление профсоюзного комитета должно состоять из 5 человек, а ревизионная комиссия - из 3 человек. Были выбраны кандидаты в члены правления профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. Член правления Халида Масимова была предложена на должность председателя профсоюзного комитета. Учитывая ее многолетний опыт работы, высокие организаторские способности и плодотворную деятельность, предложение было принято единогласно.

Членам правления и ревизионной комиссии профсоюзного комитета, избранным в новом составе, пожелали успехов и выразили уверенность, что новый состав будет достойно выполнять стоящие перед комитетом задачи.

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