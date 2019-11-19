RabitaBank представил новые продукты

19 ноября 2019 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - RabitaBank представил новые карты Kartmane, сообщает во вторник Trend с пресс-конференции посвященной ребрендингу банка.

О преимуществах новых карт - дебитовой и кредитной - которые будут доступны клиентам банка уже с первого декабря, рассказал заместитель председателя банка Орхан Гюльтекин.

Перечисляя преимущества новой дебитовой карты, Гюльтекин рассказал, что новая карта представляет 10-процентный кешбек при заправке бензина, 5-процентный кешбек в более чем 100 ресторанах, 6-процентную ставку депозита и отсутствие комиссии при обналичивании денег не только в Азербайджане, но и за пределами страны, а также бесплатный проход в лаунджи аэропортов в любой точке мира.

Заместитель председателя банка отметил, что конвертация валют также не будет иметь комиссии. Более того, новая карта будет иметь и стикер для оплаты транзакций.

Кроме того, кредитная версия Kartmane , по словам Гюльтекина, имеет ряд преимуществ, главная из которых - неоплачиваемый период в 100 дней. Новые карты Kartmane будут доступны также на базе платежных систем Black Edition и Visa İnfinity.

Напомним, что сегодня Rabita Bank проводит полный ребрендинг, включающий в себя смену логотипа, девиза, интерьера отделений, дизайна и функций интернет- и мобильного банкинга, а также внедрения новых продуктов. Rabita Bank основан в 1993 году и на сегодняшний день имеет 25 филиалов, в том числе 10 в Баку.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @eldarjanashvili

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