Bank BTB с прибылью завершил 9 месяцев 2020 г.
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В отношении автора проекта WarGonzo возбуждено уголовное дело в связи с экстремистскими призывами против Азербайджана
Азербайджанские НПО направили обращение международным организациям в связи с ракетным обстрелом Гянджи
Русские в соцсетях: Армяне будут кайфовать, портить наших девочек, "бабло срубать", а мы за них кровь проливать?
В Туркменистане продолжат работу по сокращению доли государственных отраслей народнохозяйственного комплекса
Эскалация нагорно-карабахского конфликта - результат несоблюдения международного права - посол Алжира
Армения совершила международный террор, нарушив гуманитарный режим прекращения огня и обстреляв Гянджу - депутат
Главред Day.az: Армения хочет спровоцировать Азербайджан на ответные удары и втянуть в конфликт ОДКБ
АО «Узбекнефтегаз» заключил контракты с российскими и украинскими компаниями на ремонт газогенераторных двигателей
ANAMA: Вооружение, используемое Арменией на гражданских территориях, противоречит принципам международного гуманитарного права (ФОТО)
Хикмет Гаджиев: Дипкорпус, послы, главы делегаций, военные атташе, главы международных организаций посетят Гянджу и Мингячевир
Армянские ВС вновь напали ночью на азербайджанских мирных жителей, как это было и во время Ходжалинского геноцида - депутат