Манат укрепился к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9896 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 16 октября 2020 г.: 15 октября 2020 г.: 16 сентября 2020 г.: 16 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9896 1,9978 2,0141 1,8751 -0,0082 -0,0245 0,1145 1 российский рубль 0,0218 0,0219 0,0226 0,0264 -0,0001 -0,0008 -0,0046 1 турецкая лира 0,2141 0,2145 0,227 0,287 -0,0004 -0,0129 -0,0729 1 австралийский доллар 1,2024 1,2129 1,2439 1,1445 -0,0105 -0,0415 0,0579 1 аргентинский песо 0,0219 0,0219 0,0226 0,0292 0 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6599 0,6604 0,6576 0,8286 -0,0005 0,0023 -0,1687 1 бразильский реал 0,3028 0,304 0,3221 0,4067 -0,0012 -0,0193 -0,1039 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,102 0,1026 0,1036 0,1139 -0,0006 -0,0016 -0,0119 100 южнокорейских вон 0,1483 0,1487 0,1445 0,1431 -0,0004 0,0038 0,0052 1 чешская крона 0,0727 0,0732 0,0753 0,0727 -0,0005 -0,0026 0 100 чилийских песо 0,2117 0,2128 0,2232 0,2373 -0,0011 -0,0115 -0,0256 1 китайский юань 0,2529 0,2529 0,251 0,2395 0 0,0019 0,0134 1 датская крона 0,2673 0,2684 0,2707 0,251 -0,0011 -0,0034 0,0163 1 грузинский лари 0,5279 0,5271 0,538 0,5731 0,0008 -0,0101 -0,0452 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2167 0 0 0,0027 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0231 0,0237 0 0,0001 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,1915 2,2135 2,1924 2,1685 -0,0220 -0,0009 0,0230 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0116 0,0115 0,012 -0,0001 0 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1913 0,1925 0,1935 0,1732 -0,0012 -0,0022 0,0181 1 швейцарский франк 1,8578 1,8618 1,8723 1,704 -0,0040 -0,0145 0,1538 1 израильский шекель 0,5014 0,5032 0,4961 0,4825 -0,0018 0,0053 0,0189 1 канадский доллар 1,2844 1,2928 1,2905 1,287 -0,0084 -0,0061 -0,0026 1 кувейтский динар 5,5517 5,5562 5,5628 5,5979 -0,0045 -0,0111 -0,0462 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0212 0,0213 0,0215 0,0241 -0,0001 -0,0003 -0,0029 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1121 0,1126 -0,0001 0,0003 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,409 0,4098 0,4113 0,4053 -0,0008 -0,0023 0,0037 1 мексиканский песо 0,0796 0,0796 0,0805 0,0883 0 -0,0009 -0,0087 1 молдавская лея 0,1002 0,1004 0,1023 0,0973 -0,0002 -0,0021 0,0029 1 египетский фунт 0,1084 0,1084 0,108 0,1049 0 0,0004 0,0035 1 норвежская крона 0,1812 0,1838 0,1886 0,1859 -0,0026 -0,0074 -0,0047 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4365 0,4419 0,4521 0,4367 -0,0054 -0,0156 -0,0002 1 сингапурский доллар 1,249 1,2526 1,2499 1,239 -0,0036 -0,0009 0,0100 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4532 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3996 2,3999 2,4083 2,3302 -0,0003 -0,0087 0,0694 1 тайваньский доллар 0,059 0,0592 0,0583 0,0554 -0,0002 0,0007 0,0036 1 таджикский сомони 0,1645 0,1645 0,1646 0,1754 0 -0,0001 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,06 0,0607 0,0686 0 -0,0007 -0,0086 100 японских иен 1,6152 1,6148 1,6145 1,5646 0,0004 0,0007 0,0506 1 новозеландский доллар 1,1202 1,1306 1,1437 1,066 -0,0104 -0,0235 0,0542

(Автор: Зейни Джафаров)

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