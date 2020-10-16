Манат укрепился к рублю

Финансы 16 октября 2020 09:45 (UTC+04:00)
Манат укрепился к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9896 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

16 октября 2020 г.:

15 октября 2020 г.:

16 сентября 2020 г.:

16 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9896

1,9978

2,0141

1,8751

-0,0082

-0,0245

0,1145

1 российский рубль

0,0218

0,0219

0,0226

0,0264

-0,0001

-0,0008

-0,0046

1 турецкая лира

0,2141

0,2145

0,227

0,287

-0,0004

-0,0129

-0,0729

1 австралийский доллар

1,2024

1,2129

1,2439

1,1445

-0,0105

-0,0415

0,0579

1 аргентинский песо

0,0219

0,0219

0,0226

0,0292

0

-0,0007

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6599

0,6604

0,6576

0,8286

-0,0005

0,0023

-0,1687

1 бразильский реал

0,3028

0,304

0,3221

0,4067

-0,0012

-0,0193

-0,1039

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,102

0,1026

0,1036

0,1139

-0,0006

-0,0016

-0,0119

100 южнокорейских вон

0,1483

0,1487

0,1445

0,1431

-0,0004

0,0038

0,0052

1 чешская крона

0,0727

0,0732

0,0753

0,0727

-0,0005

-0,0026

0

100 чилийских песо

0,2117

0,2128

0,2232

0,2373

-0,0011

-0,0115

-0,0256

1 китайский юань

0,2529

0,2529

0,251

0,2395

0

0,0019

0,0134

1 датская крона

0,2673

0,2684

0,2707

0,251

-0,0011

-0,0034

0,0163

1 грузинский лари

0,5279

0,5271

0,538

0,5731

0,0008

-0,0101

-0,0452

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,2167

0

0

0,0027

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0231

0,0237

0

0,0001

-0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,1915

2,2135

2,1924

2,1685

-0,0220

-0,0009

0,0230

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0116

0,0115

0,012

-0,0001

0

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1913

0,1925

0,1935

0,1732

-0,0012

-0,0022

0,0181

1 швейцарский франк

1,8578

1,8618

1,8723

1,704

-0,0040

-0,0145

0,1538

1 израильский шекель

0,5014

0,5032

0,4961

0,4825

-0,0018

0,0053

0,0189

1 канадский доллар

1,2844

1,2928

1,2905

1,287

-0,0084

-0,0061

-0,0026

1 кувейтский динар

5,5517

5,5562

5,5628

5,5979

-0,0045

-0,0111

-0,0462

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0212

0,0213

0,0215

0,0241

-0,0001

-0,0003

-0,0029

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1121

0,1126

-0,0001

0,0003

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,409

0,4098

0,4113

0,4053

-0,0008

-0,0023

0,0037

1 мексиканский песо

0,0796

0,0796

0,0805

0,0883

0

-0,0009

-0,0087

1 молдавская лея

0,1002

0,1004

0,1023

0,0973

-0,0002

-0,0021

0,0029

1 египетский фунт

0,1084

0,1084

0,108

0,1049

0

0,0004

0,0035

1 норвежская крона

0,1812

0,1838

0,1886

0,1859

-0,0026

-0,0074

-0,0047

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,018

0

-0,0002

-0,0016

1 польский злотый

0,4365

0,4419

0,4521

0,4367

-0,0054

-0,0156

-0,0002

1 сингапурский доллар

1,249

1,2526

1,2499

1,239

-0,0036

-0,0009

0,0100

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4532

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3996

2,3999

2,4083

2,3302

-0,0003

-0,0087

0,0694

1 тайваньский доллар

0,059

0,0592

0,0583

0,0554

-0,0002

0,0007

0,0036

1 таджикский сомони

0,1645

0,1645

0,1646

0,1754

0

-0,0001

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,06

0,06

0,0607

0,0686

0

-0,0007

-0,0086

100 японских иен

1,6152

1,6148

1,6145

1,5646

0,0004

0,0007

0,0506

1 новозеландский доллар

1,1202

1,1306

1,1437

1,066

-0,0104

-0,0235

0,0542

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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