Манат укрепился к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9896 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
16 октября 2020 г.:
|
15 октября 2020 г.:
|
16 сентября 2020 г.:
|
16 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9896
|
1,9978
|
2,0141
|
1,8751
|
-0,0082
|
-0,0245
|
0,1145
|
1 российский рубль
|
0,0218
|
0,0219
|
0,0226
|
0,0264
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,2141
|
0,2145
|
0,227
|
0,287
|
-0,0004
|
-0,0129
|
-0,0729
|
1 австралийский доллар
|
1,2024
|
1,2129
|
1,2439
|
1,1445
|
-0,0105
|
-0,0415
|
0,0579
|
1 аргентинский песо
|
0,0219
|
0,0219
|
0,0226
|
0,0292
|
0
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6599
|
0,6604
|
0,6576
|
0,8286
|
-0,0005
|
0,0023
|
-0,1687
|
1 бразильский реал
|
0,3028
|
0,304
|
0,3221
|
0,4067
|
-0,0012
|
-0,0193
|
-0,1039
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,102
|
0,1026
|
0,1036
|
0,1139
|
-0,0006
|
-0,0016
|
-0,0119
|
100 южнокорейских вон
|
0,1483
|
0,1487
|
0,1445
|
0,1431
|
-0,0004
|
0,0038
|
0,0052
|
1 чешская крона
|
0,0727
|
0,0732
|
0,0753
|
0,0727
|
-0,0005
|
-0,0026
|
0
|
100 чилийских песо
|
0,2117
|
0,2128
|
0,2232
|
0,2373
|
-0,0011
|
-0,0115
|
-0,0256
|
1 китайский юань
|
0,2529
|
0,2529
|
0,251
|
0,2395
|
0
|
0,0019
|
0,0134
|
1 датская крона
|
0,2673
|
0,2684
|
0,2707
|
0,251
|
-0,0011
|
-0,0034
|
0,0163
|
1 грузинский лари
|
0,5279
|
0,5271
|
0,538
|
0,5731
|
0,0008
|
-0,0101
|
-0,0452
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2167
|
0
|
0
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0237
|
0
|
0,0001
|
-0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1915
|
2,2135
|
2,1924
|
2,1685
|
-0,0220
|
-0,0009
|
0,0230
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0116
|
0,0115
|
0,012
|
-0,0001
|
0
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1913
|
0,1925
|
0,1935
|
0,1732
|
-0,0012
|
-0,0022
|
0,0181
|
1 швейцарский франк
|
1,8578
|
1,8618
|
1,8723
|
1,704
|
-0,0040
|
-0,0145
|
0,1538
|
1 израильский шекель
|
0,5014
|
0,5032
|
0,4961
|
0,4825
|
-0,0018
|
0,0053
|
0,0189
|
1 канадский доллар
|
1,2844
|
1,2928
|
1,2905
|
1,287
|
-0,0084
|
-0,0061
|
-0,0026
|
1 кувейтский динар
|
5,5517
|
5,5562
|
5,5628
|
5,5979
|
-0,0045
|
-0,0111
|
-0,0462
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0212
|
0,0213
|
0,0215
|
0,0241
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0029
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1121
|
0,1126
|
-0,0001
|
0,0003
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,409
|
0,4098
|
0,4113
|
0,4053
|
-0,0008
|
-0,0023
|
0,0037
|
1 мексиканский песо
|
0,0796
|
0,0796
|
0,0805
|
0,0883
|
0
|
-0,0009
|
-0,0087
|
1 молдавская лея
|
0,1002
|
0,1004
|
0,1023
|
0,0973
|
-0,0002
|
-0,0021
|
0,0029
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1084
|
0,108
|
0,1049
|
0
|
0,0004
|
0,0035
|
1 норвежская крона
|
0,1812
|
0,1838
|
0,1886
|
0,1859
|
-0,0026
|
-0,0074
|
-0,0047
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4365
|
0,4419
|
0,4521
|
0,4367
|
-0,0054
|
-0,0156
|
-0,0002
|
1 сингапурский доллар
|
1,249
|
1,2526
|
1,2499
|
1,239
|
-0,0036
|
-0,0009
|
0,0100
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3996
|
2,3999
|
2,4083
|
2,3302
|
-0,0003
|
-0,0087
|
0,0694
|
1 тайваньский доллар
|
0,059
|
0,0592
|
0,0583
|
0,0554
|
-0,0002
|
0,0007
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1645
|
0,1645
|
0,1646
|
0,1754
|
0
|
-0,0001
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,06
|
0,0607
|
0,0686
|
0
|
-0,0007
|
-0,0086
|
100 японских иен
|
1,6152
|
1,6148
|
1,6145
|
1,5646
|
0,0004
|
0,0007
|
0,0506
|
1 новозеландский доллар
|
1,1202
|
1,1306
|
1,1437
|
1,066
|
-0,0104
|
-0,0235
|
0,0542
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni