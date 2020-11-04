При поддержке Госслужбы Азербайджана, орган финансового мониторинга Черногории вошел в состав группы "Эгмонт"

БАКУ /Trend/ - Департамент Черногории по борьбе с финансированием терроризма и легализации средств, заведомо добытых незаконным способом, стал полноправным членом группы "Эгмонт" - специализированной международной организации структур финансового мониторинга в мире. Об этом сообщает Trend со ссылкой на службу финансового мониторинга Азербайджана.

Так, в рамках этого процесса, обращение о приеме в члены "Эгмонт" органа финансового мониторинга Черногории было подготовлено при поддержке Службы финансового мониторинга Азербайджана и представлено в рабочую подгруппу по членству, поддержке и совместимости группы "Эгмонт", вместе с отчетом о соответствующей выездной проверке. На основе обсуждений и оценок, с положительным отзывом Совета руководителей органов финансового мониторинга, было принято решение об утверждении членства органа финансового мониторинга Черногории в группе "Эгмонт".

Напомним, что группа "Эгмонта", штаб-квартира которой находится в Канаде, создана в 1995 году с целью улучшения международного сотрудничества между органами финансового мониторинга. Эта структура является единой организацией, в состав которой входят 166 стран-членов по обмену безопасным опытом и данными финансовой разведки в борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем, а также финансированием терроризма (PL/TMM).

Отметим, решением 19-го пленарного заседания группы "Эгмонт", состоявшегося в 2011 году, Азербайджан был избран полноправным участником этой организации.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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