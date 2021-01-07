Азербайджан является одной из стран с самым высоким в мире индексом экономической надежды у граждан (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:56)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из стран с самым высоким в мире индексом экономической надежды у граждан.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, об этом говорится в cообщении организации “GALLUP İnternational”.

Согласно информации, позиция Азербайджана в Индексе экономической надежды оценивается в 65 баллов. Индекс экономической надежды основан на ожиданиях граждан страны относительно будущих экономических перспектив и основан на результатах их опроса.

Руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Аяз Мусеибов отметил, что Gallup International, действующая с 1947 года, является самой авторитетной и широкой сетью в мире, специализирующейся на проведении различных социологических опросов и исследований. Важным моментом в опубликованном Индексе надежды является то, что экономические ожидания в отношении будущего в европейских странах имеют тенденцию к негативу, а в некоторых развитых странах, таких как Великобритания, Италия, экономические ожидания в отношении будущего резко снижаются. Это связано с тем, что Brexit и пандемия соответственно еще больше обострили политическую и экономическую ситуацию в этих странах.

Данный индекс считается важным показателем, измеряющим мнение людей об экономическом будущем своей страны. Однако, поскольку результаты индекса основаны на социологических опросах, он считается индикацией не только экономического, но и текущего морально-психологического состояния граждан страны. Азербайджан показал высокие результаты по существующему индексу, и это связано также с результатами военно-политического решения нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что Всемирный банк в своем январском отчете “Глобальные экономические перспективы” прогнозирует экономический рост в Азербайджане в 2021 году на 1,9 процента, а в 2022 году - на 4,5 процента. Создание в государственном бюджете на 2021 год финансового обеспечения в размере 2,2 миллиарда манатов для восстановительных и реконструкционных работ в Карабахском регионе и инфраструктурных инвестиций также положительно скажется на экономических перспективах Азербайджана. Кроме того, стабилизация цен на нефть, ожидаемый туристический бум, а также рост индекса доверия бизнеса еще больше увеличат экономический рост Азербайджана.

Таким образом, как прогнозы по экономическим показателям, так и планируемые государством мероприятия, а также положительные отзывы международных организаций об общей экономической ситуации в Азербайджане свидетельствуют о том, что страна в предстоящие годы достигнет более высоких темпов развития.

Напомним, что в отчете Всемирного банка “Doing Business 2020” Азербайджан вошел в десятку реформаторских стран мира . В уходящем году значительно улучшились позиции Азербайджана и в других рейтингах. Азербайджан занял 54-ю строчку в “индексе Целей устойчивого развития” среди 166 стран мира в документе “Отчет об устойчивом развитии 2020”. Позиция Азербайджана в “Индексе экономической свободы 2020” продвинулась на 16 ступеней вперед, до 44-й. В то же время Азербайджан сохранил роль регионального лидера и в других рейтинговых отчетах. Азербайджан занял 64-е место в рейтинге "потенциальная военная мощь 2020" организации Global Firepower, 60-е место - в "индексе прав ребенка 2020“, опубликованном Фондом по правам ребенка и роттердамским Институтом Erasmus.

Успешные геоэкономические рамки, сформированные Азербайджаном за долгие годы, обеспечили стране лидерство во всех сферах.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni