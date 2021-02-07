По итогам 2020 г. Bank of Baku сократил чистую прибыль

БАКУ /Trend/ - Bank of Baku по завершении 2020 года сократил чистую прибыль по сравнению с показателем 2019 года в 1,9 раза, сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

Согласно отчету, чистая прибыль на конец 2020 года составила 12,67 миллионов манатов, в то время как за 2019 год этот показатель оценивался в 24,57 миллиона манатов.

Прибыль Bank of Baku была сформирована за счет процентных доходов в 53,6 миллиона манатов и непроцентных – 9,4 миллионов манатов, которые в свою очередь увеличились в годовом исчислении на 24,6 и 2,4 процента соответственно.

Процентные расходы составили 11,64 миллионов манатов, что демонстрирует спад относительно 2019 года на 0,5 процентов, а непроцентные – 37,83 миллионов манатов (увеличение за год на 13,9 процентов).

Прибыль до уплаты налогов и непредвиденных расходов, связанных с банковской деятельностью, составила 17,2 миллионов манатов, сократившись в годовом выражении на 45,5 процентов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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