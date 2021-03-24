Цена азербайджанской нефти находится на уровне $62 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 марта составила 61,93 доллара за баррель, что на 2,07 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 60,99 доллара за баррель, что на 2,07 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Кроме того, Азербайджан реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта, сократившись на 2,11 доллара, составила 58,83 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 марта составила 61,89 доллара, что на 1,92 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 24 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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