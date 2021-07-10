Минфин Азербайджана выставит на торги процентные гособлигации на 40 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 13 июля 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 40 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1 092 дня и доходностью 6,5 процента.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на 11 января 2022 года, 12 июля 2022 года, 10 января 2023 года, 11 июля 2023 года, девятое января 2024 года и девятое июля 2024 года.

Срок оплаты по облигациям – девятое июля 2024 года.

Андеррайтером выпуска является инвестиционная компания Pasha Kapital. В ходе торгов допускается прием неконкурентных ордеров на сумму, не превышающую 20 процентов от объема выпуска облигаций.

Отметим, что в целом на 2021 год министерство финансов Азербайджана планирует эмиссию 17 миллионов среднесрочных облигаций на общую сумму 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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