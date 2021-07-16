Манат укрепился к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 июля установлен на уровне 1,7 и 2,008 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
16 июля 2021 г.:
|
15 июля 2021 г.:
|
16 июня 2021 г.:
|
16 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,008
|
2,0117
|
2,0614
|
1,9389
|
-0,0037
|
-0,0534
|
0,0691
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0236
|
0,024
|
0
|
-0,0007
|
-0,0011
|
1 турецкая лира
|
0,1984
|
0,198
|
0,1986
|
0,2479
|
0,0004
|
-0,0002
|
-0,0495
|
1 австралийский доллар
|
1,2645
|
1,2682
|
1,3081
|
1,1887
|
-0,0037
|
-0,0436
|
0,0758
|
1 аргентинский песо
|
0,0177
|
0,0177
|
0,0178
|
0,0238
|
0
|
-0,0001
|
-0,0061
|
1 белорусский рубль
|
0,6701
|
0,6653
|
0,6834
|
0,7085
|
0,0048
|
-0,0133
|
-0,0384
|
1 бразильский реал
|
0,3326
|
0,3351
|
0,3369
|
0,3165
|
-0,0025
|
-0,0043
|
0,0161
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1169
|
0,1174
|
0,1235
|
0,1021
|
-0,0005
|
-0,0066
|
0,0148
|
100 южнокорейских вон
|
0,1492
|
0,1489
|
0,1521
|
0,1409
|
0,0003
|
-0,0029
|
0,0083
|
1 чешская крона
|
0,0785
|
0,0787
|
0,081
|
0,0727
|
-0,0002
|
-0,0025
|
0,0058
|
100 чилийских песо
|
0,2243
|
0,2279
|
0,2339
|
0,2156
|
-0,0036
|
-0,0096
|
0,0087
|
1 китайский юань
|
0,2629
|
0,263
|
0,2655
|
0,243
|
-0,0001
|
-0,0026
|
0,0199
|
1 датская крона
|
0,27
|
0,2705
|
0,2772
|
0,2604
|
-0,0005
|
-0,0072
|
0,0096
|
1 грузинский лари
|
0,5442
|
0,5423
|
0,5382
|
0,5541
|
0,0019
|
0,0060
|
-0,0099
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,219
|
0,2193
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0232
|
0,0226
|
0
|
-0,0004
|
0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3526
|
2,3524
|
2,3949
|
2,1349
|
0,0002
|
-0,0423
|
0,2177
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0116
|
0
|
-0,0002
|
0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1963
|
0,1969
|
0,2042
|
0,187
|
-0,0006
|
-0,0079
|
0,0093
|
1 швейцарский франк
|
1,8511
|
1,859
|
1,8917
|
1,7983
|
-0,0079
|
-0,0406
|
0,0528
|
1 израильский шекель
|
0,5191
|
0,521
|
0,5244
|
0,4956
|
-0,0019
|
-0,0053
|
0,0235
|
1 канадский доллар
|
1,3524
|
1,3556
|
1,396
|
1,259
|
-0,0032
|
-0,0436
|
0,0934
|
1 кувейтский динар
|
5,6546
|
5,6511
|
5,6489
|
5,5303
|
0,0035
|
0,0057
|
0,1243
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0218
|
0
|
0
|
-0,0017
|
100 ливанских фунтов
|
0,1119
|
0,1126
|
0,112
|
0,1122
|
-0,0007
|
-0,0001
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4047
|
0,4052
|
0,4127
|
0,3982
|
-0,0005
|
-0,0080
|
0,0065
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0854
|
0,0849
|
0,0759
|
0
|
0,0005
|
0,0095
|
1 молдавская лея
|
0,0944
|
0,0944
|
0,0959
|
0,0996
|
0
|
-0,0015
|
-0,0052
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1084
|
0,1086
|
0,1065
|
-0,0001
|
-0,0003
|
0,0018
|
1 норвежская крона
|
0,1929
|
0,1941
|
0,2045
|
0,1825
|
-0,0012
|
-0,0116
|
0,0104
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4385
|
0,4394
|
0,4555
|
0,4316
|
-0,0009
|
-0,0170
|
0,0069
|
1 сингапурский доллар
|
1,2551
|
1,2563
|
1,2807
|
1,221
|
-0,0012
|
-0,0256
|
0,0341
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4218
|
2,4187
|
2,4466
|
2,3636
|
0,0031
|
-0,0248
|
0,0582
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0615
|
0,0577
|
0,0001
|
-0,0006
|
0,0032
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0623
|
0,0623
|
0,0629
|
0,0625
|
0
|
-0,0006
|
-0,0002
|
100 японских иен
|
1,5457
|
1,5476
|
1,5445
|
1,5905
|
-0,0019
|
0,0012
|
-0,0448
|
1 новозеландский доллар
|
1,194
|
1,1918
|
1,2137
|
1,1159
|
0,0022
|
-0,0197
|
0,0781
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni