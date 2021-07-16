Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 июля установлен на уровне 1,7 и 2,008 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 16 июля 2021 г.: 15 июля 2021 г.: 16 июня 2021 г.: 16 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,008 2,0117 2,0614 1,9389 -0,0037 -0,0534 0,0691 1 российский рубль 0,0229 0,0229 0,0236 0,024 0 -0,0007 -0,0011 1 турецкая лира 0,1984 0,198 0,1986 0,2479 0,0004 -0,0002 -0,0495 1 австралийский доллар 1,2645 1,2682 1,3081 1,1887 -0,0037 -0,0436 0,0758 1 аргентинский песо 0,0177 0,0177 0,0178 0,0238 0 -0,0001 -0,0061 1 белорусский рубль 0,6701 0,6653 0,6834 0,7085 0,0048 -0,0133 -0,0384 1 бразильский реал 0,3326 0,3351 0,3369 0,3165 -0,0025 -0,0043 0,0161 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1169 0,1174 0,1235 0,1021 -0,0005 -0,0066 0,0148 100 южнокорейских вон 0,1492 0,1489 0,1521 0,1409 0,0003 -0,0029 0,0083 1 чешская крона 0,0785 0,0787 0,081 0,0727 -0,0002 -0,0025 0,0058 100 чилийских песо 0,2243 0,2279 0,2339 0,2156 -0,0036 -0,0096 0,0087 1 китайский юань 0,2629 0,263 0,2655 0,243 -0,0001 -0,0026 0,0199 1 датская крона 0,27 0,2705 0,2772 0,2604 -0,0005 -0,0072 0,0096 1 грузинский лари 0,5442 0,5423 0,5382 0,5541 0,0019 0,0060 -0,0099 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,219 0,2193 0 -0,0001 -0,0004 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0232 0,0226 0 -0,0004 0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3526 2,3524 2,3949 2,1349 0,0002 -0,0423 0,2177 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0116 0 -0,0002 0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1963 0,1969 0,2042 0,187 -0,0006 -0,0079 0,0093 1 швейцарский франк 1,8511 1,859 1,8917 1,7983 -0,0079 -0,0406 0,0528 1 израильский шекель 0,5191 0,521 0,5244 0,4956 -0,0019 -0,0053 0,0235 1 канадский доллар 1,3524 1,3556 1,396 1,259 -0,0032 -0,0436 0,0934 1 кувейтский динар 5,6546 5,6511 5,6489 5,5303 0,0035 0,0057 0,1243 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0218 0 0 -0,0017 100 ливанских фунтов 0,1119 0,1126 0,112 0,1122 -0,0007 -0,0001 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4047 0,4052 0,4127 0,3982 -0,0005 -0,0080 0,0065 1 мексиканский песо 0,0854 0,0854 0,0849 0,0759 0 0,0005 0,0095 1 молдавская лея 0,0944 0,0944 0,0959 0,0996 0 -0,0015 -0,0052 1 египетский фунт 0,1083 0,1084 0,1086 0,1065 -0,0001 -0,0003 0,0018 1 норвежская крона 0,1929 0,1941 0,2045 0,1825 -0,0012 -0,0116 0,0104 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,016 0,0167 0 0 -0,0007 1 польский злотый 0,4385 0,4394 0,4555 0,4316 -0,0009 -0,0170 0,0069 1 сингапурский доллар 1,2551 1,2563 1,2807 1,221 -0,0012 -0,0256 0,0341 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4533 0 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4218 2,4187 2,4466 2,3636 0,0031 -0,0248 0,0582 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0608 0,0615 0,0577 0,0001 -0,0006 0,0032 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1649 0 0 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0623 0,0623 0,0629 0,0625 0 -0,0006 -0,0002 100 японских иен 1,5457 1,5476 1,5445 1,5905 -0,0019 0,0012 -0,0448 1 новозеландский доллар 1,194 1,1918 1,2137 1,1159 0,0022 -0,0197 0,0781

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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