Манат укрепился к евро

Финансы 16 июля 2021 09:38 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 июля установлен на уровне 1,7 и 2,008 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

16 июля 2021 г.:

15 июля 2021 г.:

16 июня 2021 г.:

16 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,008

2,0117

2,0614

1,9389

-0,0037

-0,0534

0,0691

1 российский рубль

0,0229

0,0229

0,0236

0,024

0

-0,0007

-0,0011

1 турецкая лира

0,1984

0,198

0,1986

0,2479

0,0004

-0,0002

-0,0495

1 австралийский доллар

1,2645

1,2682

1,3081

1,1887

-0,0037

-0,0436

0,0758

1 аргентинский песо

0,0177

0,0177

0,0178

0,0238

0

-0,0001

-0,0061

1 белорусский рубль

0,6701

0,6653

0,6834

0,7085

0,0048

-0,0133

-0,0384

1 бразильский реал

0,3326

0,3351

0,3369

0,3165

-0,0025

-0,0043

0,0161

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1169

0,1174

0,1235

0,1021

-0,0005

-0,0066

0,0148

100 южнокорейских вон

0,1492

0,1489

0,1521

0,1409

0,0003

-0,0029

0,0083

1 чешская крона

0,0785

0,0787

0,081

0,0727

-0,0002

-0,0025

0,0058

100 чилийских песо

0,2243

0,2279

0,2339

0,2156

-0,0036

-0,0096

0,0087

1 китайский юань

0,2629

0,263

0,2655

0,243

-0,0001

-0,0026

0,0199

1 датская крона

0,27

0,2705

0,2772

0,2604

-0,0005

-0,0072

0,0096

1 грузинский лари

0,5442

0,5423

0,5382

0,5541

0,0019

0,0060

-0,0099

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,219

0,2193

0

-0,0001

-0,0004

1 индийская рупия

0,0228

0,0228

0,0232

0,0226

0

-0,0004

0,0002

1 британский фунт стерлингов

2,3526

2,3524

2,3949

2,1349

0,0002

-0,0423

0,2177

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0119

0,0116

0

-0,0002

0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1963

0,1969

0,2042

0,187

-0,0006

-0,0079

0,0093

1 швейцарский франк

1,8511

1,859

1,8917

1,7983

-0,0079

-0,0406

0,0528

1 израильский шекель

0,5191

0,521

0,5244

0,4956

-0,0019

-0,0053

0,0235

1 канадский доллар

1,3524

1,3556

1,396

1,259

-0,0032

-0,0436

0,0934

1 кувейтский динар

5,6546

5,6511

5,6489

5,5303

0,0035

0,0057

0,1243

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0218

0

0

-0,0017

100 ливанских фунтов

0,1119

0,1126

0,112

0,1122

-0,0007

-0,0001

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4047

0,4052

0,4127

0,3982

-0,0005

-0,0080

0,0065

1 мексиканский песо

0,0854

0,0854

0,0849

0,0759

0

0,0005

0,0095

1 молдавская лея

0,0944

0,0944

0,0959

0,0996

0

-0,0015

-0,0052

1 египетский фунт

0,1083

0,1084

0,1086

0,1065

-0,0001

-0,0003

0,0018

1 норвежская крона

0,1929

0,1941

0,2045

0,1825

-0,0012

-0,0116

0,0104

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,016

0,0167

0

0

-0,0007

1 польский злотый

0,4385

0,4394

0,4555

0,4316

-0,0009

-0,0170

0,0069

1 сингапурский доллар

1,2551

1,2563

1,2807

1,221

-0,0012

-0,0256

0,0341

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4533

0

-0,0001

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4218

2,4187

2,4466

2,3636

0,0031

-0,0248

0,0582

1 тайваньский доллар

0,0609

0,0608

0,0615

0,0577

0,0001

-0,0006

0,0032

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1503

0,1649

0

0

-0,0146

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0623

0,0623

0,0629

0,0625

0

-0,0006

-0,0002

100 японских иен

1,5457

1,5476

1,5445

1,5905

-0,0019

0,0012

-0,0448

1 новозеландский доллар

1,194

1,1918

1,2137

1,1159

0,0022

-0,0197

0,0781

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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