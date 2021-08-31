Минфин Азербайджана выставил на биржевой аукцион гособлигации на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 1 092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 13 инвесторов подали 19 заявок в ценовом диапазоне от 96,07 (восемь процентов) до 103,3 маната (5,3 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 103,15 маната (5,35 процента), а средневзвешенная цена – 103,25 маната (5,3 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 71,34 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением почти в пять раз.

Срок погашения ценных бумаг – 27 августа 2024 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до первого сентября нынешнего года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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