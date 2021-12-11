Объем операций Азербайджана с зарубежными странами по вторичным доходам вырос более чем на 10%
Лента новостей
Представители Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета провели встречу в Институте Физиологии НАНА
Восстановление доверия в межгосударственных связях приобретает особую актуальность - Президент Туркменистана
В Азербайджане с 1 февраля 2022 г. все работники госведомств и сферы услуг должны быть полностью вакцинированными от COVID-19
Ужесточение монетарной политики в пандемию COVID-19 снижает платежеспособность заемщиков - глава Нацбанка Грузии
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО)
Зависимость Казахстана от конъюнктуры глобального сырьевого рынка создает дополнительные риски для стабильности валюты - инвесткомпания
Свет добра и веры... Бакинский муниципальный театр представил премьеру спектакля "Sonsuz Tanrı məhəbbəti" (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном 10-летию Пространства современного искусства YARAT (ФОТО)
В законопроекте "О медиа" отражена недопустимость незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов в Азербайджане
На освобожденных территориях Азербайджана для предпринимателей будут установлены таможенные и налоговые льготы
К строительству жилых массивов на освобожденных территориях Азербайджана будет привлечен и частный сектор
На освобожденных территориях Азербайджана предпринимателям будут предоставлены льготы по коммунальным услугам
Агентство Азербайджана по разминированию вновь предупредило граждан о минной угрозе на освобожденных территориях (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях