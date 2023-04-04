Назван объем платежей по иностранным банковским картам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2023 года в Азербайджане на 14,67 процента, или 57,4 миллиона манатов уменьшился объем карточных операций иностранных граждан по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, достигнув в общей сложности 333,8 миллиона манатов.

Об этом сообщаетTrend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Отметим, что в феврале 2023 года иностранные граждане в Азербайджане посредством банковских карт совершили операции на сумму 162,3 миллиона манатов, а в январе - на 171,5 миллиона манатов.

Напомним, что по итогам 2022 года иностранные граждане в Азербайджане посредством банковских карт совершили операции на сумму 2,2 миллиарда манатов.

Стоит отметить, что только в декабре 2022 года операции иностранных граждан по банковским картам увеличились на 10,95 процента, достигнув в общей сложности 190,5 миллиона манатов, что на 18,8 миллиона манатов больше по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

В ноябре 2022 года иностранные граждане потратили в Азербайджане посредством банковских карт 158,1 миллиона, в октябре - 149 миллионов, в сентябре - 155,5 миллиона, в августе - 214,6 миллиона, в июле - 213,6 миллиона, в июне - 203,6 миллиона манатов.