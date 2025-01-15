Названа среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2024 года

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в декабре прошлого года вырос на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, продукты питания, напитки и табачные изделия подоражали на 5,5 процента, непродовольственные товары на 2,4 процента, а платные услуги населению - на 6,3 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в декабре прошлого года составил 101 процент, а в январе-декабре - 102,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Декабрь 2024 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %) Декабрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Январь-декабрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Всего продукты и услуги 101 104,9 102,2 Продовольственные товары в т.ч. 102 105,5 101,3 Продукты питания 102,1 105,5 101,1 Алкогольные напитки 100,2 104,5 102,9 Табачные изделия 100 105,8 108 Непродовольственные товары 100,2 102,4 101,6 Платные услуги 100,3 106,3 104

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

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