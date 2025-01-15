Названа среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2024 года

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в декабре прошлого года вырос на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает в среду Trend.
Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, продукты питания, напитки и табачные изделия подоражали на 5,5 процента, непродовольственные товары на 2,4 процента, а платные услуги населению - на 6,3 процента.
По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в декабре прошлого года составил 101 процент, а в январе-декабре - 102,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
|
Декабрь 2024 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
Декабрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Январь-декабрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Всего продукты и услуги
|
101
|
104,9
|
102,2
|
Продовольственные товары в т.ч.
|
102
|
105,5
|
101,3
|
Продукты питания
|
102,1
|
105,5
|
101,1
|
Алкогольные напитки
|
100,2
|
104,5
|
102,9
|
Табачные изделия
|
100
|
105,8
|
108
|
Непродовольственные товары
|
100,2
|
102,4
|
101,6
|
Платные услуги
|
100,3
|
106,3
|
104
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.
В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!