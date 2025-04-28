Азербайджан движется к цели стать страной с высоким уровнем дохода — АБР

БАКУ/Trend/ - Азербайджан движется к своей цели стать страной с высоким уровнем дохода, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР), передаёт Trend.

«Рост ускорился с 1,1% в 2023 году до 4,1% в 2024 году благодаря расширению несырьевого сектора экономики на 6,2% и росту нефтегазового сектора на 0,3%. Тем не менее экономика страны и её ежегодный бюджет по-прежнему в значительной степени зависят от доходов от углеводородов. С учётом ожидаемого снижения мирового спроса на нефть, перед Азербайджаном стоит задача ускорить развитие несырьевых секторов экономики и создать больше рабочих мест, особенно для молодёжи в развивающихся регионах страны», - говорится в обновлённом отчёте Банка.

В отчёте отмечается, что правительство Азербайджана определило своё видение будущего роста и развития в десятилетней стратегии развития "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", которая направлена на формирование диверсифицированной, устойчивой и конкурентоспособной экономики через построение инклюзивного общества, развитие человеческого капитала и инвестиции в инфраструктуру.

«Деятельность Азиатского банка развития в поддержку "Азербайджан 2030" осуществляется в соответствии со стратегией партнёрства с страной на 2019–2023 годы (продлённой до 2024 года), которая согласована с государственными стратегическими дорожными картами по основным секторам экономики. В частности, АБР работает над развитием альтернативных источников роста, таких как возобновляемая энергетика, логистика, торговля, туризм и сельское хозяйство», - говорится в отчёте.