Казахстан прилагает значительные усилия для внедрения принципов устойчивого развития в сфере госуслуг

БАКУ /Trend/ – Казахстан прилагает значительные усилия для внедрения принципов устойчивого развития в сфере государственных и общественных услуг.

Как сообщает Trend в субботу, об этом сказал первый вице-министр цифрового развития Казахстана Каныш Тулеушин в ходе круглого стола высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям

"Все страны сейчас прилагают усилия для достижения определенных целей, связанных со снижением выбросов парниковых газов и стремлением к углеродной нейтральности. И, конечно, Казахстан не является исключением. Мы прилагаем значительные усилия для внедрения принципов устойчивого развития в сфере государственных и общественных услуг, разработки GovTech-решений и обмена этими технологиями с другими странами.

Мы убеждены, что цифровизация играет ключевую роль в этих процессах. В этом направлении мы развиваем различные технологии и проекты, такие как проекты "умных городов" на индустриальной основе. На частном уровне мы разрабатываем автоматизированные системы мониторинга выбросов и системы автоматизированного управления производством на "умных" месторождениях. Через совместные хабы с другими странами мы продвигаем эти технологии за пределы Казахстана.

На государственном уровне GovTech мы разрабатываем различные технологии на основе блокчейна, которые позволяют нам отслеживать и проверять данные о выбросах углерода, обеспечивать раннее обнаружение лесных пожаров и внедрять другие технологии, которыми мы делимся в открытом доступе с другими странами. Считаем, что это внесет вклад в установление новых международных стандартов и поможет справиться с этой глобальной задачей", - отметил он.