Всемирная метеорологическая организация призвала к укреплению глобальных усилий по адаптации к изменениям климата

БАКУ /Trend/ - Нужно укрепить глобальные усилия по адаптации к изменениям климата.

Как передает Trend, об этом сказала генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (WMO) Селеста Сауло в ходе мероприятия высокого уровня по укреплению систем климатической информации и многопрофильного раннего предупреждения для повышения устойчивости.

"Мы собрались здесь под председательством COP29 с общей целью – сохранить стремление ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов. Это не просто цель, это спасательный круг для нашей планеты и для нас всех," – заявила Сауло.

Она подчеркнула, что временное превышение критического порога в 1,5 градуса стало тревожным напоминанием о необходимости срочных действий. Нужно убедиться, что совместные усилия по снижению выбросов достаточно сильны, чтобы удержать эту цель в пределах досягаемости.

"Тем не менее, даже при успешном удержании температуры ниже этого порога, изменения климата требуют значительных мер адаптации. Универсальный доступ к системам раннего предупреждения – это не просто мера предосторожности, а жизненно важная необходимость.

Сауло отметила успехи инициативы "Раннее предупреждение для всех", подчеркнув, что более половины стран мира, особенно в Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне, внедрили многопрофильные системы раннего предупреждения. Она также упомянула недавний одобренный проект Азербайджана в рамках этой программы, назвав его вдохновляющим примером.

"Прогресс, достигнутый странами, такими как Эфиопия, Фиджи, Пакистан, Сомали и Тонга, показывает, что международное сотрудничество работает. Мы также видим усиление сотрудничества в рамках стран глобального Юга, что особенно важно для достижения наших целей", – добавила генсек.