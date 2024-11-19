САМЫЕ БОЛЬШИЕ СКИДКИ ГОДА в «İrşad»! Стартовала акция «Зеленая пятница»! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В магазинах «İrşad» большие скидки на электронику.

На скидках смартфоны до 750 AZN, телевизоры до 2000 AZN, холодильники до 1080 AZN, мелкая бытовая техника до 840 AZN, комби до 380 AZN.

Самые большие скидки года «Зеленой пятницы» в «İrşad».

Товары с большой скидкой будут только до 1 декабря.

Цены со скидкой действительны при оплате наличными или в беспроцентную рассрочку на 6 месяцев.

Скидками можно воспользоваться как в магазинах, так и онлайн посредством сайта или мобильного приложения.

Чтобы воспользоваться огромными скидками на тысячи товаров, до 1 декабря можете посетить магазины «İrşad» или сделать онлайн заказ на сайте и в мобильном приложении. Если вы скачаете мобильное приложение сейчас, на ваш баланс будут загружены 20 AZN в качестве бонуса, и при каждой покупке будете получать дополнительные бонусы.

Для контакта *0171.

www.irshad.az