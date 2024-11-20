Цель UITP – добиться, чтобы к COP30 все страны включили общественный транспорт в свои NDC

БАКУ / Trend / – Цель Международного союза общественного транспорта (UITP) – добиться, чтобы к следующей конференции COP все страны включили общественный транспорт в свои национально определённые вклады (NDC).

Как сообщает Trend в среду, об этом заявил генеральный секретарь UITP Мохамед Мезгани Умберто де Претто во время круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта".

"На долю городов приходится 70 процентов выбросов CO2 в транспортном секторе. Однако до сих пор треть стран не включили общественный транспорт в свои NDC.

Наша цель – добиться, чтобы к следующей конференции COP все страны интегрировали общественный транспорт в свои планы. Для этого важно понимать, что декарбонизация транспорта – это не только технологический вопрос. Ключевым фактором является смена модели передвижения. Если электрический автобус застрянет в пробке, это не сделает общественный транспорт более привлекательным. Поэтому важно отдавать приоритет общественному транспорту, пешеходным маршрутам и велодвижению, что будет способствовать переходу на устойчивые способы передвижения. Также необходимо установить чёткие цели по сокращению выбросов в транспортном секторе. Например, для достижения глобальной цели снижения выбросов CO2 на 41 процент к 2030 году важно учитывать вклад каждого сектора", – подчеркнул он.

По его словам, транспортному сектору необходимо сократить выбросы CO2 наполовину, что требует приоритета смены модели передвижения, даже над внедрением новых технологий.

"Важно интегрировать общественный транспорт в национальные стратегии. Хотя он является локальной услугой, взаимодействие между национальным и местным уровнями управления играет ключевую роль. Также необходимо развивать потенциал, что включает разработку нового руководства UITP по NDC совместно с партнёрскими ассоциациями. Этот инструмент поможет странам более эффективно определять свои национально определённые вклады", – добавил он.