COP for Hope: Надеюсь, что новые технологии помогут снизить повышение глобальной температуры - участник из Японии

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - участник COP29 из Японии Ешихиро Савада.

Е.Савада выразил надежду на то, что новые технологии, представленные Японией, помогут снизить глобальное повышение температуры, вызывающее беспокойство.

Он сказал Trend, что очень впечатлен COP29 и подчеркнул, что конференция организована отлично.

"У меня не было возможности прогуляться по Баку, из-за нехватки времени. Я был только в отеле, где мы остановились и на площадке COP29. Но я также хотел бы увидеть территории пригорода. Я попробовал чай и пахлаву в павильоне Азербайджана на COP29. Мне очень понравилось. Ваша кухня - богатая и вкусная",- добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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