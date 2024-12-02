В Бразилии посажено гранатовое дерево - символ туризма на COP29

БАКУ /Trend/ - Гранатовое дерево, подаренное министру туризма Федеральной Республики Бразилия Селсо Сабино председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым в рамках мероприятий, организованных в День туризма, впервые проведенном на COP29, было посажено на территории первой национальной туристической школы Бразилии.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по туризму Азербайджана, об этом сообщил министр туризма Бразилии Селсо Сабино на своей странице в соцсети Instagram.

Дерево было посажено министром Селсо Сабино и губернатором штата Пара Хелдер Барбальо, столицей которого является город Белен, где будет проходить COP30.

Гранатовое дерево, подаренное бразильскому министру, символизирует продолжение инициатив, подчеркнувших роль туризма в изменении климата, основанных в рамках Дня туризма, впервые проведенного на COP29 в Баку и который пройдет на COP30 в Бразилии.

Отметим, что гранатовое дерево было подарено бразильскому министру 23 ноября после акции по посадке деревьев перед административным зданием Государственного агентства по туризму Азербайджана.

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