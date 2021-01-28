В 2020 году поступило около 5 млн обращений в связи с использованием е-услуг в таможенной сфере - Сафар Мехтиев

БАКУ /Trend/ - В течение 2020 года в Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана поступило 4,6 миллиона обращений в связи с использованием электронных таможенных услуг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте написал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

Ранее председатель отмечал, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перевыполнил прогноз бюджетных поступлений в 2020 году на 102,83 процента. По его словам, в 2020 году отчисления таможенных органов Азербайджана в государственный бюджет составили 3,938 миллиарда манатов против прогноза ГТК в 3,830 миллиарда манатов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva