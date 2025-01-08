Назван объем планируемых расходов на строительство центрального парка в Агдаме

БАКУ /Trend/ - Расходы на строительство Центрального парка в городе Агдам, по прогнозам, составят 8,7 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже начала определенные работы в связи со строительством парка.

Отметим, что парк, чей фундамент был заложен в декабре 2023 года, будет занимать площадь в 5 гектаров. Общая территория Центрального парка будет разделена на четыре зоны - Городская площадь, Ботанический сад, Луговая и Лесная зоны, где будут созданы условия для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь также будут функционировать водные игровые зоны, чайные дома, объекты отдыха и общественного питания, культурные и образовательные площадки, оздоровительные зоны.

В Центральном парке Агдама будут посажены различные породы деревьев и декоративные кустарники, а также созданы все условия для желающих отдохнуть и заняться спортом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!