В Казахстане откроют новый маршрут к озеру Алаколь

29 июня 2019 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанская компания АО "Пассажирские перевозки" начиная с 30 июня запускает пассажирский поезд по маршруту Нур-Султан – Достык, с помощью которого можно будет легко добраться до озера Алаколь, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана).

Отмечается, что поезд будет курсировать два раза в неделю вплоть до 30 августа текущего года.

Алаколь это горько-солёное бессточное озеро, расположенное на границе Алматинской и Восточно-Казахстанской областей страны. Является одним из излюбленных мест отдыха казахстанцев, однако из-за плохо развитой инфраструктуры туристический потенциал территории не до конца развит.

Официальный курс на 29 июня составляет 379.98 KTZ/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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