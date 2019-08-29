Баку вошел в ТОП-10 городов, чаще всего посещаемых израильтянами

29 августа 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку входит в десятку городов, которые израильтяне чаще всего посещали в период с января по июль 2019 года, передает в четверг Trend.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по туризму со ссылкой на еженедельную израильскую газету "Ynet".

Как говорится в сообщении, Баку находится в ТОП-10 городов, которые граждане Израиля посещали за указанный период на 29% больше в сравнении с 2018 годом.

В ТОП-10 также города России, Грузии, Болгарии, Кипра и Греции.

Отметим, что с начала года Азербайджанское бюро по туризму реализует кампанию для израильских туристов, делится информацией в соцсетях и проводит рекламную политику для израильского рынка.

В 2018 году число израильтян, посетивших Азербайджан, составило 40 082, а с января по июль этого года - 24 464 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сектор высоких технологий Израиля отметился резким ростом занятости
Израиль 09:10
Ливанская армия открыла огонь по двум нарушившим границу израильским беспилотникам
Арабские страны 28 августа 22:13
Азербайджан презентует туристический потенциал в России
Туризм 28 августа 14:46
Крупнейшие техгиганты создадут в Израиле региональный центр
Израиль 28 августа 09:13
Уровень безработицы в Израиле рекордно снизился
Израиль 27 августа 09:14
Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
В мире 27 августа 06:23
Лента новостей
Международный консорциум построит горно-обогатительный комплекс в Узбекистане
Бизнес 15:16
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Общество 15:14
Узбекистан привлечет российские компании для реализации проекта в $407 млн
ИКТ 15:13
Франция поддержала идею военного присутствия ЕС в Ормузском проливе
Европа 15:09
Пожар в Огузе полностью потушен - МЧС
Происшествия 15:08
Предприятие «Гейчай-Суд» увеличит производство популярного сыра
Бизнес 15:02
Названа лидирующая по объему привлеченных инвестиций область Казахстана
Бизнес 15:02
Какие выгоды сельское хозяйство Узбекистана получит от сотрудничества с ICBA? (Эксклюзив)
Бизнес 14:58
Наряды звезды на открытии Венецианского кинофестиваля (ФОТО)
Стиль 14:58