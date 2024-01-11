БАКУ /Trend/ - Количество иностранцев, посетивших Азербайджан, увеличилось более чем в 3 раза за последние 20 лет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гёйдениз Гахраманов в проходящем в Баку форуме субъектов туристической отрасли на тему "Итоги года по темам и задачам туристической отрасли накануне COP29".

«При этом количество ночевок в гостиницах и заведениях хостельного типа выросло почти в 8 раз. Количество работников в сфере туризма увеличилось в 6,5 раза, а общая занятость - в 4,1 раза», - сказал он.

Гахраманов отметил, что доля туризма в ВВП Азербайджана за последние 20 лет выросла с 0,7 процента до 3,3 процента.

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