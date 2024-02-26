Госагентство по туризму Азербайджана откроет новые офисы за рубежом

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в текущем году откроются представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в России и Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам советник Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде.

"Ожидается, что в текущем году откроются представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в России и Турции. Кроме того, мы объявили тендер на приобретение представительских услуг в ряде стран, в том числе в Китае, странах Ближнего Востока и других странах. Подобный опыт у нас был до пандемии. Так вот, некоторые партнеры выполняли функции нашего представительства в зарубежных странах. Это не представительство, а оказание представительских услуг. В этом году мы снова возвращаемся к этой практике. Мы проинформируем общественность после того, как будет объявлен тендер и станут известны результаты. Постараемся решить этот вопрос к лету", - сказал он.

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