БАКУ /Trend/ - Азербайджан работает над обеспечением безвизового режима для китайских туристов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью China Global Television Network (CGTN) заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«На данный момент граждане Китая могут получить визы по прибытии в Баку. Азербайджан работает над обеспечением безвизового режима для граждан Китая. Надеемся, что в ближайшее время появятся такие хорошие новости. Нам очень приятно видеть в Азербайджане китайских туристов, бизнесменов, инвесторов. Между нашими странами существует историческая связь», - сказал он.

Гаджиев отметил, что туризм также является частью контактов между людьми.

«Мы рассматриваем это как часть инициативы глобального развития, выдвинутой Китаем. Это также часть инициативы «Один Пояс - Один Путь» (BRI), поскольку BRI касается и контактов между людьми, а туризм является одним из ключевых компонентов этого», - сказал он.

Гаджиев добавил, что между Пекином и Баку есть прямое авиасообщение, и Азербайджан надеется на открытие большего числа рейсов в различные города Китая.

«Контакты между людьми также создают возможности для бизнеса», - сказал он.