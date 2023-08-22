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Парламенты Таджикистана и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Центральная Азия Материалы 22 августа 2023 02:46 (UTC +04:00)
Парламенты Таджикистана и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи подписали соглашение о сотрудничестве законодательных органов двух стран, передает Trend.

Стороны выразили уверенность, что документ поспособствует укреплению тесных и доверительных межгосударственных отношений, созданию необходимых правовых условий для развития торгово-экономических связей и других направлений сотрудничества.

Собеседники обсудили взаимодействие в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, а также в рамках других региональных и международных организаций, акцентировав внимание на противодействии терроризму, транснациональной организованной преступности, киберпреступности и других аспектах.

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