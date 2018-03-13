Увеличен прогноз по производству пшеницы в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства США в марте увеличило прогноз по производству пшеницы в Казахстане на нынешний сельскохозяйственный год (июль 2017 - июнь 2018) до 14,8 миллион тонн. Об этом сообщают во вторник казахстанские СМИ.

Ведомство отмечает, что оценка казахстанского экспорта пшеницы при этом не изменилась и составила 7,5 миллионов тонн. Прогноз по импорту пшеницы в Казахстан также сохранен на прежнем уровне - 50 тысяч тонн.

Напомним, что валовой сбор зерна урожая 2017 года в Казахстане в чистом весе составил 20,6 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что валовой сбор ячменя в Казахстане по итогам 2017 года составил 3,3 миллиона тонн, что на 2,3 процента выше показателя предыдущего года и является историческим максимумом для данной культуры в стране.

Валовой сбор пшеницы же составил 14,8 миллиона тонн, что на 1,2 процента уступает показателю 2016 года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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