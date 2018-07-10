БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего года Казахстан увеличил добычу нефти и газоконденсата на 6,2 процента до 45,2 миллионов тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил во вторник министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на заседании правительства, передают казахские СМИ.

«По трем крупным проектам добыча нефти составила 27,2 миллиона, в том числе на месторождении «Кашаган» - 6,2 миллиона тонн, на «Тенгизе» - 14,7 миллиона тонн, на «Карачаганаке» - 6,3 миллиона тонн», - сказал министр.

По словам Бозумбаева, общий объем экспорта нефти из Казахстана составил 36,5 миллиона тонн, что на шесть процентов превысило аналогичный период прошлого года.

Отметим, что правительство Казахстана прогнозирует, что в 2018 году добыча нефти и конденсата составит 87 миллионов тонн.

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