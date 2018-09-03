Цены на мясную продукцию в Казахстане увеличились

Цены на мясную продукцию в Казахстане в августе увеличились по сравнению с предыдущим месяцем этого года. Об этом пишет в понедельник energyprom.kz.

Так, конина поднялась в цене на два процента за месяц, куриные окорочка - на три процента, мороженая рыба - на один процент.

При этом в отчетном периоде цены на овощи показали спад.

За август цены на свежие помидоры снизились на 17,3 процента, на огурцы - на 12,9 процента.

Кроме того, подешевели на восемь процентов картофель, на 7,5 процента - чеснок, на 4,7 процента - лук и на 1,8 процента - капуста.

Заметно выросла цена за месяц только на свёклу - на 2,4 процента.

Среди фруктов цены снизились на яблоки - на 1,5 процента, а поднялись - на несезонные цитрусовые: лимоны (+1,7 процента) и апельсины (+3,7 процента).

В сегменте мучных изделий и круп практически не наблюдалось скачков цен. Более чем на один процент изменилась только стоимость пшена (+1,1 процента за месяц) и риса (+2,6 процента).

Немного подорожали дрожжи (+1,4 процента к июлю), а также - майонез (+1,5 процента).

На напитки цены практически не изменились.

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