Цены на мясную продукцию в Казахстане увеличились

3 сентября 2018 12:13 (UTC+04:00)

Цены на мясную продукцию в Казахстане в августе увеличились по сравнению с предыдущим месяцем этого года. Об этом пишет в понедельник energyprom.kz.

Так, конина поднялась в цене на два процента за месяц, куриные окорочка - на три процента, мороженая рыба - на один процент.

При этом в отчетном периоде цены на овощи показали спад.

За август цены на свежие помидоры снизились на 17,3 процента, на огурцы - на 12,9 процента.

Кроме того, подешевели на восемь процентов картофель, на 7,5 процента - чеснок, на 4,7 процента - лук и на 1,8 процента - капуста.

Заметно выросла цена за месяц только на свёклу - на 2,4 процента.

Среди фруктов цены снизились на яблоки - на 1,5 процента, а поднялись - на несезонные цитрусовые: лимоны (+1,7 процента) и апельсины (+3,7 процента).

В сегменте мучных изделий и круп практически не наблюдалось скачков цен. Более чем на один процент изменилась только стоимость пшена (+1,1 процента за месяц) и риса (+2,6 процента).

Немного подорожали дрожжи (+1,4 процента к июлю), а также - майонез (+1,5 процента).

На напитки цены практически не изменились.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Военные летчики Китая, Индии и Казахстана покинули Россию после учений ШОС
Казахстан 10:32
Военнослужащие Кыргызстана и Казахстана провели совместные учения
Кыргызстан 1 сентября 16:05
Нурсултан Назарбаев потребовал усовершенствовать законодательство в агропромышленной сфере
Казахстан 1 сентября 14:49
"Самрук-Казына" профинансирует строительство газопровода "Сарыарка"
Энергетика 1 сентября 13:48
Французская компания начинает поставки водорода в Казахстан
Казахстан 1 сентября 11:29
В Казахстане снизились цены на авиатопливо
Казахстан 31 августа 18:11
Лента новостей
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет вечер шансона
Культура 13:04
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан
Политика 13:00
В Азербайджане заготовлено продовольствия на сумму свыше 60 млн манатов
Бизнес 12:54
Беларусь установит механизм защиты экономики в сфере госзакупок при вступлении в ВТО
Беларусь 12:49
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 12:40
Узбекистан может присоединиться к Тюркскому совету
Узбекистан 12:39
Великобритания и Россия закупают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 12:22
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:17
Сергей Лавров: ЕС начинает понимать ценность евразийской интеграции
Европа 12:16