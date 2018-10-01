В Астане открылись центры консультационной помощи для молодежи

КГУ "Астана жастары" акимата города Астаны организовал в столице "Центры помощи молодежи". Проект реализуется в рамках "Дорожной карты по обеспечению занятости и социализации молодежи", передает в понедельник "Казинформ" со ссылкой на пресс-службуКГУ "Астана жастары".

В Центре абсолютно любой желающий может обратиться с волнующим его вопросами к представителям "Управления жилья", "Управления занятости, труда и социальной защиты", "Центра занятости", "Жилстройсбербанка", Центра обслуживания населения и многих других организаций. Также консультации проводят профессиональный юрист и психолог. Все консультации в Центре оказываются бесплатно.

Целью проведения данного мероприятия является информирование молодежи о реализуемых на сегодняшний момент государственных программах, направленных на поддержку молодежи, и оказание консультационной помощи по отдельным вопросам для жителей города.

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