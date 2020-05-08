Нацбанк Казахстана принял решение по работе обменников

Национальный банк Казахстана продлил сроки действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты до 1 июля 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Меры направлены против необоснованного завышения маржи между курсами покупки и продажи наличной валюты в обменных пунктах, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Кроме того, продление сроков должно обеспечить финансовую стабильности в условиях волатильности на мировых финансовых рынках.

Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для:

доллара – 6 тенге;

евро - 7 тенге;

"Установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме", - добавили в Нацбанке.

Напомним, 19 марта 2020 года Национальный банк установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты на время действия в стране чрезвычайного положения.