Нацбанк Казахстана принял решение по работе обменников
Национальный банк Казахстана продлил сроки действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты до 1 июля 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.
Меры направлены против необоснованного завышения маржи между курсами покупки и продажи наличной валюты в обменных пунктах, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Кроме того, продление сроков должно обеспечить финансовую стабильности в условиях волатильности на мировых финансовых рынках.
Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для:
доллара – 6 тенге;
евро - 7 тенге;
"Установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме", - добавили в Нацбанке.
Напомним, 19 марта 2020 года Национальный банк установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты на время действия в стране чрезвычайного положения.